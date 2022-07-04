После избиения чемпиона Минска по самбо пляж Сочи сменит арендатора

Конфликт с отдыхавшим в Сочи чемпионом Минска по самбо привёл к закономерным последствиям для арендатора пляжной территории «Фрегат». Договор с ними будет расторгнут, соответствующее постановление уже готовится, сообщила 4 июля городская администрация.

«В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории», — цитирует РИА Новости директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша.



Конфликт на адлерском пляже «Фрегат» произошёл 3 июля и попал на видео. Пострадал 23-летний чемпион Минска по самбо Никита Гораев. По словам его матери, сотрудники пляжа отчитали младших сестёр Никиты, он вступился за них, и спор перерос в драку. К трём нападавшим присоединились ещё несколько человек с палками. Спортсмен получил травмы и попал в больницу.



Его мать рассказала РИА Новости, что сын в итоге отказался от госпитализации, однако чувствует себя плохо.

«Сегодня в восемь часов утра он проснулся дома, у него рвотные позывы, на голове огромные гематомы от ударов железными палками. Сейчас он находится дома в тяжёлом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю скорую, либо мы едем в судмедэкспертизу», — сообщила собеседница.

