Петербуржцам объяснили, кому нужно получать Fan ID

Карта болельщика, или Fan ID, необходима всем, кто собирается на стадион в день соревнования. Получить ее можно, в том числе, и на портале «Госуслуг». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба администрации Петербурга.



Что такое карта болельщика

Это персональный электронный документ, который позволит посещать крупные спортивные мероприятия на территории России. Без него невозможно будет даже купить билет.

Fan ID нужно будет предъявлять при посещении соревнований (к ней будут привязаны как билет, так и аккредитации или абонементы).