    Пробки

    2/10

    usd55.09eur57.18
    ТЕМА ДНЯ

    Едем в Финляндию

    Россия открывает границыВ армию поневолеКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербуржцам объяснили, кому нужно получать Fan ID

    1796
    6 комментариев

    Карта болельщика, или Fan ID, необходима всем, кто собирается на стадион в день соревнования. Получить ее можно, в том числе, и на портале «Госуслуг». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

    Что такое карта болельщика

    Это персональный электронный документ, который позволит посещать крупные спортивные мероприятия на территории России. Без него невозможно будет даже купить билет.

    Fan ID нужно будет предъявлять при посещении соревнований (к ней будут привязаны как билет, так и аккредитации или абонементы).

    Кому нужно получать Fan ID

    Документ необходимо будет иметь всем без исключения. Без карты болельщика на стадион не смогут попасть фанаты, участники соревнований и журналисты.

    Как оформить карту болельщика

    Заявление на получение Fan ID с 4 июля можно подать в личном кабинете «Госуслуг». Россияне старше 14 лет могут заполнить анкету и загрузить фотографию. За детей младше 14 лет и людей с ограниченными возможностями документы должны будут заполнить родители или опекуны.

    После подачи заявления нужно будет прийти в МФЦ с паспортом — там сотрудники подтвердят личность владельца карты болельщика.

    Хорошая новость в том, что документ нужно оформить лишь один раз: он сохранится в личном кабинете.

    Нужна ли карта болельщика в Петербурге

    В данный момент Fan ID нужен будет лишь для посещения домашних матчей чемпионата России по футболу в 5 городах:

    • Екатеринбург;
    • Нижний Новгород;
    • Ростов-на-Дону;
    • Самара;
    • Сочи.

    С 1 декабря 2022 года карта болельщика нужна будет и в Петербурге. Fan ID нужно будет предъявлять во всех городах, где базируются участники чемпионата. К городу на Неве добавятся Москва и Химки, Грозный и Краснодар, Оренбург и Воронеж.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    angel of death04 Июл 2022 в 20:27
    пусть чиновникам сделают Смольный ID, причём для получения - сдать тест на запрещённые препараты, пройти собеседование на полиграфе в ФБС, и предоставить справки от нарколога и психолога с места проживания, отстоят как все остальные - жуткие очереди =))))
    вот если им по такой процедуре будут Смольный ID оформлять, тогда и болельщики своё Fan ID сделают
    а пока - хотите что-то ввести - начните с себя...
    маразм в чистом виде... советские футболисты переворачиваются сегодня - ведь для того, чтобы посмотреть советские матчи не требовалось никакого ID
    +0-0
    26611033004 Июл 2022 в 19:26
    Это плохое решение, потому что оно не добровольное и ограничивает конституционное право на отдых и свободу передвижения. Законным документом является паспорт и требовать его могут только сотрудники МВД, даже в магазинах не имеют права требовать паспорт для покупки, поскольку это нарушает презумпцию невиновности, таким образом людей прямо обвиняют во лжи или попытке что-то сделать незаконно - это унижение человеческого достоинства в первую очередь - тоже запрещено конституцией.
    +1-0
    Дежурный по объединению04 Июл 2022 в 19:18
    Что?! И даже владельцам действующих куваркодов надо?
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    6

    Новости компаний

    close
    close