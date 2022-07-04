Петербуржцам объяснили, кому нужно получать Fan ID

Карта болельщика, или Fan ID, необходима всем, кто собирается на стадион в день соревнования. Получить ее можно, в том числе, и на портале «Госуслуг». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Что такое карта болельщика
Это персональный электронный документ, который позволит посещать крупные спортивные мероприятия на территории России. Без него невозможно будет даже купить билет.
Fan ID нужно будет предъявлять при посещении соревнований (к ней будут привязаны как билет, так и аккредитации или абонементы).
Кому нужно получать Fan ID
Документ необходимо будет иметь всем без исключения. Без карты болельщика на стадион не смогут попасть фанаты, участники соревнований и журналисты.
Как оформить карту болельщика
Заявление на получение Fan ID с 4 июля можно подать в личном кабинете «Госуслуг». Россияне старше 14 лет могут заполнить анкету и загрузить фотографию. За детей младше 14 лет и людей с ограниченными возможностями документы должны будут заполнить родители или опекуны.
После подачи заявления нужно будет прийти в МФЦ с паспортом — там сотрудники подтвердят личность владельца карты болельщика.
Хорошая новость в том, что документ нужно оформить лишь один раз: он сохранится в личном кабинете.
Нужна ли карта болельщика в Петербурге
В данный момент Fan ID нужен будет лишь для посещения домашних матчей чемпионата России по футболу в 5 городах:
- Екатеринбург;
- Нижний Новгород;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Сочи.
С 1 декабря 2022 года карта болельщика нужна будет и в Петербурге. Fan ID нужно будет предъявлять во всех городах, где базируются участники чемпионата. К городу на Неве добавятся Москва и Химки, Грозный и Краснодар, Оренбург и Воронеж.