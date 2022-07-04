Второй фигурант дела о финансовой пирамиде отправился под домашний арест в Петербурге

Следствие ходатайствовало об аресте, сообщает 4 июля объединенная пресс-служба городских судов. Выяснилось, что Мурашов социально адаптирован, работает, прописан в Москве, а живет в Петербурге с девушкой. Его загранпаспорт изъял следователь, зарубежных счетов у фигуранта нет, проблем с законом он раньше не имел. Мурашов также заверил суд, что не будет скрываться, влиять на участников дела и уничтожать доказательства.

Красногвардейский райсуд Петербурга отправил под домашний арест второго подозреваемого в хищении денег пайщиков — Владимира Мурашова. Он останется под стражей до 21 августа.

Мурашову можно выходить из дома только к врачу или к следователю, общаться с людьми, проходящими по делу, использовать интернет и средства связи, включая телефон и почту. Ранее такую же меру пресечения избрали еще одному фигуранту — Юрию Григорьеву.



По версии следствия, Григорьев, Мурашов и неустановленные должностные лица потребительского общества «Северо-Западное финансовое общество», кредитного потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр» и потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр» привлекали деньги пайщиков, которые остались без вложенных средств. Например, в 2020 году 74-летняя гражданка отдала им около 1,4 миллиона рублей, а 61-летняя — 2,1 миллиона.

