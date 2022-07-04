В Петербурге отправили под домашний арест подозреваемого в организации финансовой пирамиды

Красногвардейский райсуд Петербурга отправил под домашний арест Юрия Григорьева — подозреваемого по делу о хищении денег пайщиков «Северо-Западного финансового общества» и «Ленинградского финансового центра» на миллионы рублей.

Следствие ходатайствовало об аресте, сообщает 4 июля объединенная пресс-служба городских судов. Григорьев заверил суд, что скрываться не собирается, влиять на участников дела и уничтожать доказательства — тоже. Адвокаты просили о домашнем аресте, показали договор аренды петербургской квартиры до ноября, заключенный фигурантом, и заявление о ее продлении.



Суд не нашел в материалах дела документов, подтверждающих полномочия Григорьева — в том числе относительно «Северо-Западного финансового общества». Также оказалось неясным, почему следствие решило, что фигурирующие в деле компании не работали по-настоящему и были созданы только для хищения денег пайщиков.

Суд отказал следствию, избрав Григорьеву домашний арест до 21 августа. Ему можно выходить только к врачу или к следователю, общаться с людьми, проходящими по делу, использовать интернет и средства связи, включая телефон и почту.



По версии следствия, Григорьев, еще один фигурант Мурашов и неустановленные должностные лица потребительского общества «Северо-Западное финансовое общество», кредитного потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр» и потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр» привлекали деньги пайщиков, которые остались без вложенных средств. Например, якобы в 2020 году 74-летняя гражданка отдала им 1,4 миллиона рублей с условием возврата суммы с 13%, а 61-летняя — 2,1 миллиона (условились на 15,5%).

