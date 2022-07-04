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    В Москве появится площадь ЛНР. Место уже выбрали

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    Территорию, которая находится вблизи посольства Великобритании, назовут в честь Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 4 июля сообщается на сайте мэрии Москвы.

    Накануне завершилось голосование по выбору места для нового названия на платформе «Активный гражданин», в котором приняли участие почти 110 тыс. жителей столицы.

    Большинство голосов (56,85%) получил вариант «Территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат» — это территория вблизи посольства Великобритании. Теперь она будет названа в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

    Напомним, в июне территорию, на которой находится посольство США, переименовали в площадь Донецкой Народной Республики.

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