В Москве появится площадь ЛНР. Место уже выбрали

Территорию, которая находится вблизи посольства Великобритании, назовут в честь Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 4 июля сообщается на сайте мэрии Москвы.
Накануне завершилось голосование по выбору места для нового названия на платформе «Активный гражданин», в котором приняли участие почти 110 тыс. жителей столицы.
Большинство голосов (56,85%) получил вариант «Территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат» — это территория вблизи посольства Великобритании. Теперь она будет названа в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).
Напомним, в июне территорию, на которой находится посольство США, переименовали в площадь Донецкой Народной Республики.