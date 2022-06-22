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    Посольство США в Москве теперь располагается на площади ДНР

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    15 комментариев

    Посольство США в России «переехало» по новому адресу. Территория у дипломатической миссии получила название площади Донецкой Народной Республики, сообщает мэрия Москвы 22 июня.

    Старый адрес — Большой Девятинский переулок — аннулировали. С инициативой увековечить память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. В проекте «Активный гражданин» 278 684 москвича приняли участие в голосовании за новое название.

    «Самое большое количество голосов — 44,69 процента — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении мэрии Москвы. Далее по популярности идет «Площадь Защитников Донбасса» (31,54 процента). Вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» набрал 8,33 процента голосов. Еще почти 15,5 процента москвичей доверили решение специалистам.

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    Комментарии (15)

    SERGEY111
    Лучше бы назвали в честь Бонни и Клайд ну или четы Розенберг .
    Марти МакФлай
    Заокеанские дипломаты в бумажной почте теперь будут старательно выводить новый обратный адрес? Ну, и в подписи в электронных сообщениях, вероятно.
    X-кот
    Мелочь - а приятно.. кое кому..
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