Москвичи проголосовали за площадь ДНР. Территорию у посольства США хотят переименовать

Жители Москвы проголосовали за то, чтобы площадь у посольства США получила название Донецкой народной республики. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба столичной мэрии.

У посольства США располагается безымянная территория на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В проекте «Активный гражданин» 278 684 москвича приняли участие в голосовании за новое название.

