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    Москвичи проголосовали за площадь ДНР. Территорию у посольства США хотят переименовать

    1898
    9 комментариев

    Жители Москвы проголосовали за то, чтобы площадь у посольства США получила название Донецкой народной республики. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба столичной мэрии.

    У посольства США располагается безымянная территория на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В проекте «Активный гражданин» 278 684 москвича приняли участие в голосовании за новое название.

    «Самое большое количество голосов — 44,69 процента — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении мэрии Москвы. Далее по популярности идет «Площадь Защитников Донбасса» (31,54 процента). Вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» набрал 8,33 процента голосов. Еще почти 15,5 процента москвичей доверили решение специалистам.

    Недавно депутаты Мосгордумы предложили увековечить память защитников Донбасса. Вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование.

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    Комментарии (9)

    TheBest
    Ну что, опять в комментах боты отрабатывают дешевеющий $ 😂
    275039382
    мдя, здравствуй донышко ! Герой России Владимир Жога, погоняло "Воха". Его папа Жога, боец вохинского батальона - погоняло "Колыма". Интересуюсь, сколько ходок у сих народный защитничков, особливо у папы. И видать все за разбои , да грабежи.
    Satyr
    "Москвичи проголосовали", нужно именно в скобках держать...
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