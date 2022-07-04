В колонию строгого режима отправился владелец внедорожника, после встречи с которым умер студент на Васильевском острове

Василеостровский суд признал виновным Вадима Андриянова, обвиняемого в нанесении смертельных травм студенту ИТМО. На предварительном следствии он уверял, что просто шлепнул его.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 июля, на суде было установлено, что Андриянов 9 августа прошлого года около половины второго ночи заподозрил молодого человека в том, что тот пытается повредить его машину, припаркованную у дома 23, корпус 1, по улице Кораблестроителей. Он, используя тупой предмет, нанес один удар в живот парню, а потом не меньше двух в область груди и поясницы, а также придушил его. Студент потерял равновесие, упал и ударился головой о землю.

