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    В колонию строгого режима отправился владелец внедорожника, после встречи с которым умер студент на Васильевском острове

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    Василеостровский суд признал виновным Вадима Андриянова, обвиняемого в нанесении смертельных травм студенту ИТМО. На предварительном следствии он уверял, что просто шлепнул его.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 июля, на суде было установлено, что Андриянов 9 августа прошлого года около половины второго ночи заподозрил молодого человека в том, что тот пытается повредить его машину, припаркованную у дома 23, корпус 1, по улице Кораблестроителей. Он, используя тупой предмет, нанес один удар в живот парню, а потом не меньше двух в область груди и поясницы, а также придушил его. Студент потерял равновесие, упал и ударился головой о землю.

    Как установили специалисты, его смерть наступила от закрытой тупой травмы грудной клетки и живота.

    Изначально Андриянов уверял, что просто шлепнул по спине студента, а тот умер. Но эти слова опровергла судмедэкспертиза.

    Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 года в колонии строгого режима. Также был удовлетворен иск родных погибшего на сумму один миллион рублей.

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