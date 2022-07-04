В РФ разрешат ввозить продукцию Siemens, BMW и Lego по параллельному импорту. Они «продемонстрировали свою позицию»

Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта продукцию Siemens, BMW и Lego, рассказал глава ведомства Денис Мантуров журналистам ТАСС 4 июля. Также из перечня исключили товары компаний, которые гарантировали продолжение поставок в Россию — производителей батареек Duracell и средств детской гигиены Merries.



«Механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. <...> В том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня», — заявил Мантуров.

