Путин рассказал, что подпишет указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Президент Владимир Путин подпишет указ о присвоении звания Героев России генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву. Об этом глава государства заявил 4 июля во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу об успешной операции по освобождению ЛНР, который транслировал телеканал «Россия 24».



Также российский лидер пообещал наградить всех военнослужащих, которые отличились во время боевых действий на территории Луганской Народной Республики.

