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    Полицейский из Петербурга за деньги покрывал незаконную торговлю и поплатился

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    Смольнинский райсуд Петербурга назначил условный срок экс-полицейскому Михаилу Бугрову, который не гнушался брать деньги за «помощь» незаконному торговцу. Он получал гонорар и закрывал глаза на нарушения.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Как сообщает 4 июля объединенная пресс-служба городских судов, в 2018–2019 годах Бугров получил от предпринимателя чуть больше 64 тысяч рублей. Будучи водителем взвода патрульно-постовой службы, он держал в секрете незаконную торговлю своего «подопечного» в центре Петербурга.

    Бугров получил 3 года условно с испытательным сроком в 4 года. Сумму взятки с него взыскали, а еще запретили занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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