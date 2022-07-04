Полицейский из Петербурга за деньги покрывал незаконную торговлю и поплатился

Смольнинский райсуд Петербурга назначил условный срок экс-полицейскому Михаилу Бугрову, который не гнушался брать деньги за «помощь» незаконному торговцу. Он получал гонорар и закрывал глаза на нарушения.
Как сообщает 4 июля объединенная пресс-служба городских судов, в 2018–2019 годах Бугров получил от предпринимателя чуть больше 64 тысяч рублей. Будучи водителем взвода патрульно-постовой службы, он держал в секрете незаконную торговлю своего «подопечного» в центре Петербурга.
Бугров получил 3 года условно с испытательным сроком в 4 года. Сумму взятки с него взыскали, а еще запретили занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.