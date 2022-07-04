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    Слесарь угнал совхозные «Жигули» и уехал на них на озеро в Ленобласти

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    Полиция за несколько часов раскрыла угон совхозных «Жигулей» в одном из поселков Выборгского района Ленобласти. Машину вместе с подозреваемым нашли у расположенного неподалеку озера.

    В 8 часов утра 3 июля в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2107, принадлежащего местному сельскохозяйственному кооперативу. Машину 2008 года выпуска похитили с Выборгского шоссе в период с 23 часов 2 июля по 6:40 3 июля.

    Около 11:30 воскресенья полицейские нашли пропажу рядом с озером Полянское. Возле «Жигулей» задержали молодого человека, работающего в кооперативе слесарем, об этом стало известно «Фонтанке» 4 июля.

    Днем с заявлением об угоне в полицию обратился главный менеджер кооператива. Решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела. Машину вернули собственнику под сохранную расписку, а подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

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