Слесарь угнал совхозные «Жигули» и уехал на них на озеро в Ленобласти

Полиция за несколько часов раскрыла угон совхозных «Жигулей» в одном из поселков Выборгского района Ленобласти. Машину вместе с подозреваемым нашли у расположенного неподалеку озера.

В 8 часов утра 3 июля в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2107, принадлежащего местному сельскохозяйственному кооперативу. Машину 2008 года выпуска похитили с Выборгского шоссе в период с 23 часов 2 июля по 6:40 3 июля.



Около 11:30 воскресенья полицейские нашли пропажу рядом с озером Полянское. Возле «Жигулей» задержали молодого человека, работающего в кооперативе слесарем, об этом стало известно «Фонтанке» 4 июля.