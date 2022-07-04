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    В Петербурге районный прокурор взлетел до замов Мельника

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    В прокуратуре Петербурга новые назначения. Заместителем главного по надзору Виктора Мельника стал старший советник юстиции Валерий Узляков.

    Точку в кадровом решении поставил указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 июля.

    Валерий Узляков с 2018 года возглавляет прокуратуру Московского района. До этого он занимал должность исполняющего обязанности прокурора в Кировском районе. В этом же районе начинал свой карьерный путь Владимир Ребо — в 2018-м году после восьми лет службы в знаковом Московском его уволил генпрокурор России Юрий Чайка.

    Прежде чем встать в строй районных прокуроров, пусть и с припиской и. о., Валерий Узляков был заместителем начальника управления горпрокуратуры (надзор за МВД, МЧС и юстицией), успел дослужиться до начальника отдела.

    Виктор Мельник возглавил надзорный орган Петербурга в декабре прошлого года, сменив 65-летнего Сергея Литвиненко.

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