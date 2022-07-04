В Петербурге районный прокурор взлетел до замов Мельника

В прокуратуре Петербурга новые назначения. Заместителем главного по надзору Виктора Мельника стал старший советник юстиции Валерий Узляков.
Точку в кадровом решении поставил указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 июля.
Валерий Узляков с 2018 года возглавляет прокуратуру Московского района. До этого он занимал должность исполняющего обязанности прокурора в Кировском районе. В этом же районе начинал свой карьерный путь Владимир Ребо — в 2018-м году после восьми лет службы в знаковом Московском его уволил генпрокурор России Юрий Чайка.
Прежде чем встать в строй районных прокуроров, пусть и с припиской