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    «Поставит под удар жителей городов». Володин заявил, что базы НАТО не защитят Финляндию и Швецию

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    9 комментариев

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил мэру приграничной Лаппенранты, который рассказал об идее разместить базу НАТО у границы с Россией. Он считает, что такой шаг станет ошибкой и «поставит под удар» жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура.

    «Мэр Лаппенранты (Финляндия) предложил в городе разместить базу НАТО. По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — пишет Володин 4 июля в своем телеграм-канале.

    Ранее глава Лаппенранты (город находится в 20 км от границы с Ленобластью) Киммо Ярву рассказал, что, по его сведениям, в качестве места для размещения базы рассматривался аэропорт в Южной Карелии. Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров назвал слова финского чиновника глупой манипуляцией и пригрозил «жёстким и адекватным» ответом в случае, если Швеция и Финляндия разместят базы НАТО у границ России.

    Финляндия и Швеция получили приглашение вступить в НАТО 29 июня. Протокол о вступлении двух скандинавских стран в Североатлантический альянс планируется подписать 5 июля. Документ должны ратифицировать парламенты всех стран — членов альянса.

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    Комментарии 9

    FedorGr04 Июл 2022 в 10:53
    Замануха. Финский мэр специально заводит русских, типа давайте сюда, иначе пустим натовских. А натовским, сыр и Фейри турецкий( шампунь для мытья асфальта) НЕ НУЖЕН. Тем более по бешеным финским ценам.
    +0-0
    Две монеты04 Июл 2022 в 10:47
    "Рядом с городом база НАТО, поэтому мы поубиваем горожан. Сами виноваты." Поправьте, если я путаю.
    +0-0
    Трындин04 Июл 2022 в 10:46
    Мэр считает, что он заработает денег на эксплуатацию простаивающего аэропорта? Вояки во всём мире практически не платят за использование аэропортов при военно-транспортных перевозках... У Финляндии ещё есть уникальная возможность вернуться в состав российской империи... где они ОЧЕНЬ неплохо жили!
    +0-0
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    Комментарии
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