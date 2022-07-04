«Поставит под удар жителей городов». Володин заявил, что базы НАТО не защитят Финляндию и Швецию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил мэру приграничной Лаппенранты, который рассказал об идее разместить базу НАТО у границы с Россией. Он считает, что такой шаг станет ошибкой и «поставит под удар» жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура.



«Мэр Лаппенранты (Финляндия) предложил в городе разместить базу НАТО. По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — пишет Володин 4 июля в своем телеграм-канале.

