«Поставит под удар жителей городов». Володин заявил, что базы НАТО не защитят Финляндию и Швецию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил мэру приграничной Лаппенранты, который рассказал об идее разместить базу НАТО у границы с Россией. Он считает, что такой шаг станет ошибкой и «поставит под удар» жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура.
«Мэр Лаппенранты (Финляндия) предложил в городе разместить базу НАТО. По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — пишет Володин 4 июля в своем телеграм-канале.
Ранее глава Лаппенранты (город находится в 20 км от границы с Ленобластью) Киммо Ярву рассказал, что, по его сведениям, в качестве места для размещения базы рассматривался аэропорт в Южной Карелии. Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров назвал слова финского чиновника глупой манипуляцией и пригрозил «жёстким и адекватным» ответом в случае, если Швеция и Финляндия разместят базы НАТО у границ России.