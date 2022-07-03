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    В ожидании новых «Москвичей» петербуржцы полюбовались старыми

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    Более 100 ретроавтомобилей съехались днём 3 июля на День «Москвича», организованный на базе Лесотехнического университета.

    Как рассказали «Фонтанке» организаторы, были представлены практически все модели, от самого первого «Москвича 400», до последних «Москвичей 2142», даже дизельный экземпляр, а также автомобиль специального назначения М-2901. Всего было зарегистрировано 106 «Москвичей». Кроме них участие приняли порядка 15 автомобилей других марок, в том числе спортивная «Волга-21» Эдварда Сингуринди — тренера сборной СССР по автомобильному ралли и дважды чемпиона СССР. Среди «гостей» был Corvette Stingray.

    читатель «Фонтанки» Иван

    Кроме выставки ретроавтомобилей в рамках мероприятия прошли соревнования участников. День «Москвича» — традиционный праздник, в этом году он прошёл в 16-й раз.

    Напомним, что марка «Москвич» будет возрождена. Расположенный в Москве завод, который до недавнего времени принадлежал французской автомобилестроительной корпорации Renault, официально переименован в «Москвич». По данным «Ведомостей», под исторической маркой будут собираться китайские машины.

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    Свободу Лёхе!04 Июл 2022 в 01:01
    Господи, подскажи, пожалуйста, где я привираю, я - Нищий Человек! Я.. - умею выживать(!) в этой.. "Замечательной Стране"! ) - У тебя - смайлик, у Украины... - Какого же.. Ты всё это не останавливаешь? - Милый Лёха, не ко Мне вопросы! - Господи, к кому тогда? - Сколько ты на Этой Планете живёшь? - Господи, помилуй, не я один..) - Есть реальное предложение: Давай.., забудем про всех.., этих.., так называемых.., - людей?) - Навсегда? - ) - Так не прокатит, Господи! Желаешь если - казни меня, но - не людей! - Что знаешь ты о.. них?! - Господи, мне нужно время малое, чтобы о них узнать! - Спасёшь ли их? ) - Погоди-погоди,люди не привыкли так уж вживую Тебя воспринимать, поэтому.. - паузы - необходимы! )
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    27568698204 Июл 2022 в 00:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телеф.он или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    VKuser13600084104 Июл 2022 в 00:27
    Три года пользования Москвичом 2141 - не хотелось бы повторять. Каким образом вернешься неизвестно - квест каждый раз. Руки болели - гидроусилителя руля не было.
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