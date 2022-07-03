В ожидании новых «Москвичей» петербуржцы полюбовались старыми

Как рассказали «Фонтанке» организаторы, были представлены практически все модели, от самого первого «Москвича 400», до последних «Москвичей 2142», даже дизельный экземпляр, а также автомобиль специального назначения М-2901. Всего было зарегистрировано 106 «Москвичей». Кроме них участие приняли порядка 15 автомобилей других марок, в том числе спортивная «Волга-21» Эдварда Сингуринди — тренера сборной СССР по автомобильному ралли и дважды чемпиона СССР. Среди «гостей» был Corvette Stingray.

Более 100 ретроавтомобилей съехались днём 3 июля на День «Москвича», организованный на базе Лесотехнического университета.

Кроме выставки ретроавтомобилей в рамках мероприятия прошли соревнования участников. День «Москвича» — традиционный праздник, в этом году он прошёл в 16-й раз.



Напомним, что марка «Москвич» будет возрождена. Расположенный в Москве завод, который до недавнего времени принадлежал французской автомобилестроительной корпорации Renault, официально переименован в «Москвич». По данным «Ведомостей», под исторической маркой будут собираться китайские машины.

