После протестов в узбекском Нукусе насчитали тысячи пострадавших

Тысячи человек были госпитализированы в столице Каракалпакстана Нукусе после акций против поправок в конституцию Узбекистана. Об этом, как передаёт «Коммерсантъ», 3 июля сообщил глава минздрава автономии Султанбек Зияев. Точное число не называется.



«Тысячи раненых госпитализированы и проходят лечение. Им оказывается медицинская помощь», — сказал он местным журналистам.



По его словам, больницы в Нукусе переполнены.



Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля. В этот день власти Узбекистана представили проект новой конституции, в котором предложили лишить регион суверенитета и права выйти из страны в результате референдума. 3 июля в автономии ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час, туда прибыл президент.