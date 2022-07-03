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    После протестов в узбекском Нукусе насчитали тысячи пострадавших

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    Тысячи человек были госпитализированы в столице Каракалпакстана Нукусе после акций против поправок в конституцию Узбекистана. Об этом, как передаёт «Коммерсантъ», 3 июля сообщил глава минздрава автономии Султанбек Зияев. Точное число не называется.

    «Тысячи раненых госпитализированы и проходят лечение. Им оказывается медицинская помощь», — сказал он местным журналистам.

    По его словам, больницы в Нукусе переполнены.

    Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля. В этот день власти Узбекистана представили проект новой конституции, в котором предложили лишить регион суверенитета и права выйти из страны в результате референдума. 3 июля в автономии ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час, туда прибыл президент.

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