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    Петербургские коты пробежали по центру города. Среди них были собаки

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    В центре Петербурга 3 июля прошёл костюмированный Забег петербургских котов, посвящённый Всемирному дню петербургских котов и кошек.

    Участники встретились у Триумфальной арки Главного штаба. Среди них было много детей. Кто-то пришёл со своими питомцами — не только кошками, но и собаками.

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    Участники могли выбрать одну из двух дистанций: короткую, которую можно пройти и пешком, и 5-километровую, где соревновались на время.

    Как писала «Фонтанка», забег должен был пройти в июне (поскольку день котов отмечается 8 июня), но был перенесен с изменениями в программе.

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