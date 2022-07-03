Петербургские коты пробежали по центру города. Среди них были собаки

Участники встретились у Триумфальной арки Главного штаба. Среди них было много детей. Кто-то пришёл со своими питомцами — не только кошками, но и собаками.

Участники могли выбрать одну из двух дистанций: короткую, которую можно пройти и пешком, и 5-километровую, где соревновались на время.



Как писала «Фонтанка», забег должен был пройти в июне (поскольку день котов отмечается 8 июня), но был перенесен с изменениями в программе.

