В Ленобласти сократился список мест, пригодных для купания

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обновило список водоёмов, вода в которых пригодна для плавания. В прошлом году их было больше.
Без опаски можно купаться в 18 водоемах в 10 районах области (данные на 1 июля):
- Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
- Всеволожский район: озеро Лемболовское (станция Лемболово), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»);
- Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое), Раздолинское (поселок Сосново);
- Тосненский: озеро Нестеровское (поселок Шапки);
- Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);
- Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино), Финский залив (поселок Большая Ижора);
- Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (деревня Выбье);
- Киришский район: озеро Светлое (Будогощь);
- Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы);
- Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин), озеро Царицыно (поселок Царицыно);
В конце июня также разрешалось купаться еще и в озере Павловское в Бокситогорске. Теперь же вода в нём стала непригодна по микробиологическим показателям. Какие ещё водоёмы не прошли проверку, читайте на 47news.
В Петербурге, напомним, можно купаться только в одном водоёме. «Фонтанка» побывала там и узнала, что ждёт отдыхающих.