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    В Ленобласти сократился список мест, пригодных для купания

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    Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обновило список водоёмов, вода в которых пригодна для плавания. В прошлом году их было больше.

    Без опаски можно купаться в 18 водоемах в 10 районах области (данные на 1 июля):

    • Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
    • Всеволожский район: озеро Лемболовское (станция Лемболово), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»);
    • Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое), Раздолинское (поселок Сосново);
    • Тосненский: озеро Нестеровское (поселок Шапки);
    • Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);
    • Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино), Финский залив (поселок Большая Ижора);
    • Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (деревня Выбье);
    • Киришский район: озеро Светлое (Будогощь);
    • Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы);
    • Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин), озеро Царицыно (поселок Царицыно);

    В конце июня также разрешалось купаться еще и в озере Павловское в Бокситогорске. Теперь же вода в нём стала непригодна по микробиологическим показателям. Какие ещё водоёмы не прошли проверку, читайте на 47news.

    В Петербурге, напомним, можно купаться только в одном водоёме. «Фонтанка» побывала там и узнала, что ждёт отдыхающих.

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