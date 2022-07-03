Мать мальчика, выпавшего из окна на Большевиков, вышлют из России

Отца пятилетнего мальчика задержали после того, как ребенок, оставленный дома один, выпал из окна на проспекте Большевиков. Мать мальчика покинет Россию в течение 15 суток.
Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «оставление в опасности» после того, как ребенок скончался в больнице.
Как писала «Фонтанка», родители, граждане Узбекистана, ушли на работу. Они время от времени звонили сыну на мобильный телефон. В один момент мальчик залез на открытое из-за жары окно и не удержался на подоконнике.
В отношении 24-летней матери ребенка составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Невский районный суд оперативно рассмотрел её дело и вынес постановление о выдворении с территории РФ в течение 15 суток.
Отец — 38-летний гражданин Узбекистана — на время расследования уголовного дела задержится в России. Его после допроса отпустили под подписку о невыезде.