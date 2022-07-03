Мать мальчика, выпавшего из окна на Большевиков, вышлют из России

Отца пятилетнего мальчика задержали после того, как ребенок, оставленный дома один, выпал из окна на проспекте Большевиков. Мать мальчика покинет Россию в течение 15 суток.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «оставление в опасности» после того, как ребенок скончался в больнице.

Как писала «Фонтанка», родители, граждане Узбекистана, ушли на работу. Они время от времени звонили сыну на мобильный телефон. В один момент мальчик залез на открытое из-за жары окно и не удержался на подоконнике.

