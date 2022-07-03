    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Ракетами по БелгородуКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мать мальчика, выпавшего из окна на Большевиков, вышлют из России

    4695
    3 комментария

    Отца пятилетнего мальчика задержали после того, как ребенок, оставленный дома один, выпал из окна на проспекте Большевиков. Мать мальчика покинет Россию в течение 15 суток.

    Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «оставление в опасности» после того, как ребенок скончался в больнице.

    Как писала «Фонтанка», родители, граждане Узбекистана, ушли на работу. Они время от времени звонили сыну на мобильный телефон. В один момент мальчик залез на открытое из-за жары окно и не удержался на подоконнике.

    В отношении 24-летней матери ребенка составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Невский районный суд оперативно рассмотрел её дело и вынес постановление о выдворении с территории РФ в течение 15 суток.

    Отец — 38-летний гражданин Узбекистана — на время расследования уголовного дела задержится в России. Его после допроса отпустили под подписку о невыезде.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Комментарии
    3

    Новости компаний

    close
    close