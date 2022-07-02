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    Пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа в Петербурге. Его оставили дома как взрослого

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    Врачи детской городской больницы № 19 боролись, но не смогли спасти мальчика, который выпал из окна в Невском районе Петербурга.

    Скорую к дому 8, корпус 2, по проспекту Большевиков вызвали накануне около половины седьмого вечера очевидцы, стало известно «Фонтанке» 2 июля. Они увидели лежащего на земле ребенка в крови. Пятилетнего пострадавшего с травмами, характерными для падения с высоты, увезли в стационар. Скорая также уведомила о ЧП полицейских.

    Сотрудники Невского УМВД нашли и опросили родителей ребенка — 23-летнюю и 37-летнего граждан Узбекистана, которые снимали квартиру на седьмом этаже указанного дома. Они рассказали, что ушли на работу, а ребенка оставили одного. Периодически они звонили ему на мобильный, чтобы узнать, всё ли в порядке. Мальчик, по предварительной информации, в какой-то момент оказался на подоконнике и выпал в открытое из-за жары окно.

    Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в больнице. СК проводит проверку.

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