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    На детской площадке в Шушарах пели и гуляли. Тишину навели двумя выстрелами из окна

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    Скорая увезла мужчину с огнестрельными ранениями с детской площадки в Шушарах. Второго доставили в отдел.

    По данным «Фонтанки», 2 июля около 9 утра приятели распивали алкоголь у дома 280 по Московскому шоссе. Шум привлек жильцов одной из квартир.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 18-летний парень, который пришел в гости, взял у хозяина пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил в сторону детской площадки. 28-летнего мужчину госпитализировали с ранением в локоть и плечо. Его 30-летнего товарища отправили в камеру временного содержания, выписав до этого протокол за «мелкое хулиганство».

    Стрелка также доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    В тот же день, напомним, инцидент произошёл у детской площадки на Аэродромной улице. Там мужчина оголился при детях, за что взрослые его избили.

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