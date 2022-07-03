На детской площадке в Шушарах пели и гуляли. Тишину навели двумя выстрелами из окна

Скорая увезла мужчину с огнестрельными ранениями с детской площадки в Шушарах. Второго доставили в отдел.



По данным «Фонтанки», 2 июля около 9 утра приятели распивали алкоголь у дома 280 по Московскому шоссе. Шум привлек жильцов одной из квартир.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 18-летний парень, который пришел в гости, взял у хозяина пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил в сторону детской площадки. 28-летнего мужчину госпитализировали с ранением в локоть и плечо. Его 30-летнего товарища отправили в камеру временного содержания, выписав до этого протокол за «мелкое хулиганство».

