Четырехлетняя девочка выпала из окна на Гражданке, засмотревшись на фейерверк

Ведущие врачи Педиатрического университета сражались за жизнь выпавшей из окна на Гражданском проспекте 4-летней девочки.
Ребенок оказался на козырьке дома 88, корпус 1, накануне около десяти вечера. О происшествии стало известно «Фонтанке» 3 июля.
Как рассказали в Педиатрическом университете, мать оставила дочку ненадолго без присмотра после купания. Потом услышала звуки фейерверка, побежала в комнату, подумав, что малышка захочет его посмотреть и может забраться на подоконник.
«Так и произошло: ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел вместе с ней с 5-го этажа. Мать увидела ребёнка лежащим на спине на козырьке», — сообщает пресс-служба университета.
Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в клинику.
«В течение ночи показаний для операции не было, в том числе учитывая состояние пациента, по настоящее время около ребёнка дежурят нейрохирурги, абдоминальные хирурги. Также манипуляции проведены офтальмологами, врачами ЛОР, так как повреждены органы дыхания и глаза. Ночью в университете работали и по настоящее время находятся около ребёнка крупнейшие специалисты в сфере нейрохирурги и оказании хирургической помощи внутренних органов, организации реанимационных мероприятий в подобных случаях», — сообщили в Педиатрическом.
Семья у ребенка благополучная, полная, на учетах не состоит. Проводится проверка.