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    Четырехлетняя девочка выпала из окна на Гражданке, засмотревшись на фейерверк

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    Ведущие врачи Педиатрического университета сражались за жизнь выпавшей из окна на Гражданском проспекте 4-летней девочки.

    Ребенок оказался на козырьке дома 88, корпус 1, накануне около десяти вечера. О происшествии стало известно «Фонтанке» 3 июля.

    Как рассказали в Педиатрическом университете, мать оставила дочку ненадолго без присмотра после купания. Потом услышала звуки фейерверка, побежала в комнату, подумав, что малышка захочет его посмотреть и может забраться на подоконник.

    «Так и произошло: ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел вместе с ней с 5-го этажа. Мать увидела ребёнка лежащим на спине на козырьке», — сообщает пресс-служба университета.

    Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в клинику.

    «В течение ночи показаний для операции не было, в том числе учитывая состояние пациента, по настоящее время около ребёнка дежурят нейрохирурги, абдоминальные хирурги. Также манипуляции проведены офтальмологами, врачами ЛОР, так как повреждены органы дыхания и глаза. Ночью в университете работали и по настоящее время находятся около ребёнка крупнейшие специалисты в сфере нейрохирурги и оказании хирургической помощи внутренних органов, организации реанимационных мероприятий в подобных случаях», — сообщили в Педиатрическом.

    Семья у ребенка благополучная, полная, на учетах не состоит. Проводится проверка.

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