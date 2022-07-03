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    Резал себя и кидался на машины. «Показательное выступление» на Обводном попало на видео

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    Яркое происшествие на Обводном канале в Петербурге закончилось задержанием двух мужчин. Позже появилось видео: такой человек на дороге, мягко говоря, обеспокоит любого водителя.

    Дорожный инспектор.

    Двое прохожих устроили «показательное выступление» на набережной Обводного канала, 55, вечером 29 июня. В ночь со 2 на 3 июля «Дорожный инспектор» опубликовал видеозапись.

    Очевидец из окна снимает, как полуголый человек ходит по проезжей части, кричит, бросается на машины и резкими движениями бьёт себя в грудь. По данным «Дорожного инспектора», таких было двое, они повредили несколько машин, разбили окно в кафе и порезали себя.

    «В кафе неадекватный мужчина начал резать грудь себе двумя ножами, выбежал на улицу, стал кидаться на автомобили и прохожих (одного ранил)», — сообщал «Дорожный инспектор».

    В итоге, по его данным, сотрудники ППСП задержали двух человек. Один отправился в отдел полиции, а другой в больницу.

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