В Вероне из-за жары ввели ограничения на питьевую воду

В Италии сильная засуха. Власти итальянского города Верона 2 июля ввели ограничения на использование питьевой воды до 31 августа.



В частности, как передаёт ТАСС, запрещено использовать питьевую воду для полива огородов, садов и спортплощадок, для наполнения бассейнов и мытья автомобилей. Штраф — около 500 евро.



До этого в Милане уже выключили фонтаны, а в Кастеназо ограничили использование воды в парикмахерских.



Жара установилась на всём Апеннинском полуострове, местами дождей не было 100 с лишним дней. Ущерб, по оценке Ассоциация итальянских сельхозпроизводителей, уже достиг 3 млрд евро.

