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    В Вероне из-за жары ввели ограничения на питьевую воду

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    В Италии сильная засуха. Власти итальянского города Верона 2 июля ввели ограничения на использование питьевой воды до 31 августа.

    В частности, как передаёт ТАСС, запрещено использовать питьевую воду для полива огородов, садов и спортплощадок, для наполнения бассейнов и мытья автомобилей. Штраф — около 500 евро.

    До этого в Милане уже выключили фонтаны, а в Кастеназо ограничили использование воды в парикмахерских.

    Жара установилась на всём Апеннинском полуострове, местами дождей не было 100 с лишним дней. Ущерб, по оценке Ассоциация итальянских сельхозпроизводителей, уже достиг 3 млрд евро.

    В Петербурге, Москве и других регионах европейской части России тоже стоит жара. 2 июля температура в Северной столице поставила рекорд, побив показатель 2011 года.

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