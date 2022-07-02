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    Тютю.ру. Клиентская база популярного сервиса заказа билетов утекла в сеть

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    Часть клиентской базы сервиса по заказу билетов «Туту.ру» оказалась в открытом доступе, подтвердили 2 июля в пресс-службе компании агентству РБК.

    При этом в сервисе заверили, что речь не идет о платежных данных — исходя из названия опубликованного документа, там сделали выводы, что в файле есть имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты покупателей автобусных билетов. База не полная, кроме того, она не включает маршрутов следования клиентов.

    По данным телеграм-канала, специализирующегося на утечках информации, базу «слил» в Сеть тот же источник, что обнародовал данные GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club.

    В сервисе Туту.ру сообщили, что с 24 февраля постоянно подвергаются хакерским атакам.

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