Эрмитаж в порядке эксперимента откроется в понедельник: пустят в Главный штаб и на Щукина

Государственный Эрмитаж, обычно по понедельникам закрытый для посещения, планирует открыть двери 4 июля — в порядке эксперимента. Об этом музей рассказал в своих соцсетях.



Однако посетить можно будет не все экспозиции: речь идет о допуске гостей в Главный штаб и на выставку импрессионистов и постимпрессионистов Сергея Щукина.

