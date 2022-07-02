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    Эрмитаж в порядке эксперимента откроется в понедельник: пустят в Главный штаб и на Щукина

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    Государственный Эрмитаж, обычно по понедельникам закрытый для посещения, планирует открыть двери 4 июля — в порядке эксперимента. Об этом музей рассказал в своих соцсетях.

    Однако посетить можно будет не все экспозиции: речь идет о допуске гостей в Главный штаб и на выставку импрессионистов и постимпрессионистов Сергея Щукина.

    «В Восточном крыле здания представлены коллекции западноевропейского искусства XIX–XXI веков, особую историческую и художественную ценность представляют парадные апартаменты квартиры министра иностранных дел К. В. Нессельроде. На 4 этаже Главного штаба, в Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, в данный момент представлена экспериментальная экспозиция европейского модернизма. На 3 этаже работает экспозиция «Музей гвардии», которая рассказывает об истории элитных частей российского воинства», — агитируют в музее, напоминая и о работе выставки на чердаке «Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности», куда приобретается экскурсия.

    Главный штаб 4 июля будет работать с 11:00 до 18:00, кассы — до 16:00.

    А вот выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» «в связи с высоким зрительским интересом и спросом на билеты» будет работать в Манеже Малого Эрмитажа всю неделю, включая каждый понедельник, с 4 июля по 30 октября. Стоимость входного билета для всех категорий посетителей — 450 рублей. Льгот на этот вид билета нет, зато по нему доступна не только выставка в Манеже Малого Эрмитажа, но и парадная Иорданская лестница Зимнего дворца и зал Древнего Египта.

    На самой экспозиции, как уже рассказывала «Фонтанка», показывают 150 произведений из собрания Щукина, в том числе 30 картин Матисса, 40 Пикассо, 15 работ Гогена, а также лучшие полотна Ван Гога, Моне, Писсарро, Дерена и других.

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