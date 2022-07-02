В Петербурге показали Достоевского на каблуках и в коже. К хоррору о наших днях были готовы не все

Режиссер Илья Дель средствами пластического театра рассказал историю, в которой Раскольникова XIX века с его философскими рассуждениями, звучащими предельно современно («Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее», «Не загладится ли грех за одно маленькое преступление сотнями или даже тысячами хороших дел»), смещает Раскольников века XXI — прагматичный, жестокий. А личный моральный выбор принимает международные масштабы.

В постановке встречаются оба века, что отражено в костюмах персонажей. Например, одетая в длинное платье Сонечка Мармеладова, трепетно поднимавшая подол с подшитым к нему с изнанки плакатом «Не убий», превращается в проститутку с Сенной под «руководством» чиновника Лебезятникова, в постановке — манерного мужчины в костюме с галстуком и юбкой, на шпильках, перебирающего четки. Но одной из самых страшных сцен (переданной при этом языком театра и потому эстетизированной) становится сцена насилия, отсылающая зрителя не только к книге Достоевского, но и к современным новостям.

«Прошло больше 150 лет, а проблемы остались те же — Достоевский всегда задавал в своих романах много вопросов, но никогда не давал на них прямых ответов», — комментируют авторы свою постановку, добавляя, что их интересовало, как меняет Раскольникова время и всегда ли нас будет мучить выбор «Преступления и наказания».



Впрочем, глубокие смыслы, заложенные в спектакле, не всеми зрителями считывались легко — в условиях уличной постановки, к тому же идущей в жару. По свидетельству корреспондента «Фонтанки», некоторые зрители, завидев на сцене мужчину в туфлях, уводили детей и кричали, что «это не Достоевский».

