День Достоевского: хоррор, водная феерия, кулинарная история. 7 новых ракурсов на творчество писателя

Фестиваль «День Достоевского» развивает формат с десятками локаций и программой, в которой современные иммерсивные спектакли соседствуют с классическими экскурсиями. «Фонтанка» изучила программу праздника и выбрала семь самых нестандартных событий.

Фото: организатор Поделиться Поделиться





Если вам ближе современный подход

Что: водная феерия театра «КУКФО»

Почему интересно: фестиваль вновь начнется под покровом тьмы: с наступлением полночи от одного из причалов на Фонтанке отойдёт речной кораблик «Неточка Незванова», палуба которого станет сценой для гигантских кукол — героев романов Достоевского. Корабль пройдёт мимо Новой Голландии, по Мойке. Мимо Чижика-Пыжика и коней Клодта, мимо мостов, на которых бывали Раскольников, Сонечка и другие герои «Преступления и наказания». «Партер» шоу — воды Невы, рядом с Сенатской площадью и разведёнными мостами — Дворцовым и Благовещенским. Они станут фоном, на котором актёры будут читать отрывки из «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» — «Легенду о Великом инквизиторе» и «Сон Раскольникова о моровой язве».



Где и когда: в центре города, 1 июля, 23:59 — 2 июля, 01:00



Фото: организатор Поделиться Поделиться





Что: чтения классики в общественном транспорте

Почему интересно: актёры петербургских театров и студенты мастерской режиссуры Людмилы Героевой СПбГИКа в субботу сольются с потоком горожан в трамвае «Чижик», чтобы в нужный момент достать микрофон и зачитать отрывки из романов Достоевского. Точного расписания импровизированных выступлений нет, так что желающим увидеть шоу нужно сесть в салон и чуть подождать. После окончания акции в «Чижике» откроется выставка по мотивам комикса «Фёдор Достоевский. Иронически-трагическая биография в картинках». Она останется там на несколько недель.



Где и когда: маршрут «Чижика» № 8 , 2 июля, с 12:00 до 14:00.



Фото: организатор Поделиться Поделиться





Что: спектакль-хоррор «1866 / Преступление / 2022»

Почему интересно: в предыдущие годы в Дне Достоевского участвовали только отдельные герои «Преступления и наказания» — например, Родион Раскольников и старуха-процентщица. Организаторы решили это изменить и показать зрителям образы нескольких основных персонажей, собрав их в «театральном хорроре». Идея постановки возникла, когда, читая роман, режиссёр Илья Дель обратил внимание на мистические детали. Например, Раскольникову пришлось пройти «13 ступеней», а двигался он «как кошка». В постановке Раскольников сегодняшний, из XXI века, встретится с собой прошлым, и столкновение веков приведёт к неожиданным результатам. Постановщики напоминают: сам Достоевский наверняка был бы только за любую театрализацию истории. На просьбу «переделать роман в драму для представления в Имперских театрах» он в письмах отвечал согласием, хотя и добавил при этом, что, по его мнению, «есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдёт себе соответствия в драматической».



Где и когда: 2 июля в Кузнечном переулке у дома Достоевского, в 12:15 и 14:00.



Фото: организатор Поделиться Поделиться





Что: иммерсивный спектакль «Один день из жизни двух сестер»

Почему интересно: спектакль — по сути, зарисовка из жизни старухи-процентщицы Алёны Ивановны и её сестры Лизаветы — продлится без остановки всю субботу. Зайдя в комнату, воссозданную по точному книжному описанию, зритель попадёт «внутрь» истории и сможет понаблюдать за тем, чем, скорее всего, занимались героини романа до того, как в квартиру пришёл неожиданный гость. Сам Раскольников в конце концов появится в пространстве не раз, сделает то, что должен, и увлечёт присутствующих за собой — в тёмные дворы-колодцы и подворотни. Начать путь предлагают в 13:00, 15:00, 16:00 и 21:30. Бесплатно, но нужна регистрация.



Где и когда: Культурное пространство «Где бабуля?», 2 июля, 12:00–22:00

Если вам ближе академический подход

Что: серия экскурсий «Молодёжь — Достоевскому»

Почему интересно: водить желающих двумя литературными маршрутами — «Раскольников в городе» и «Петербург в романе «Идиот» на празднике собираются не профессиональные гиды, которым не положено отходить от канона, но молодые волонтёры. Путь от ступенек станции метро «Сенная», дворами через Кокушкин мост, обозначенный в «Преступлении и наказании» как «К-н мост», — это основа первой программы. Второй путь начнётся от Владимирской площади, и горожан поведут дорогой князя Мышкина. Обе прогулки ведущие разрабатывали на курсах и старались сделать их максимально авторскими. Третья экскурсия, созданная по этой же схеме, — «Владимирская площадь и её окрестности в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского ». Её авторы покажут места, где в Петербурге есть мосты, скульптуры-«двойники», и объяснят, как найти своего близнеца в большом городе.



Где и когда: по всему городу, 1 и 2 июля, по мере формирования групп.

Фото: организатор Поделиться Поделиться





Что: кулинария по Достоевскому, лекция «Кухня писателя»

Почему интересно: чай, хлеб и его разновидности фигурируют в каждом произведении Достоевского: Степана Верховенского в «Бесах» угощали «известными крестьянскими полупшеничными» блинами, Алёша Карамазов покупал «трёхкопеечную французскую булку», а Неточка Незванова в десятом часу вечера ходила в лавку за дрожжами по поручению матери. Экскурсию о кулинарных пристрастиях самого писателя и его героев в городе проводят только в День Достоевского.



Где и когда: «Музей хлеба», 2 июля



Фото: организатор Поделиться Поделиться





Что: специальная программа Русского музея

Почему интересно: фестиваль в честь писателя стал поводом вспомнить о том, что Достоевский несколько лет прожил в здании, ставшем одним из нынешних филиалов Русского музея, — Михайловском замке. Дело в том, что с 1823 года там располагалось Главное инженерное училище — одно из самых престижных военных заведений того времени, где будущий писатель учился в 1838–1843 годах. Экскурсоводы Русского музея готовы рассказать о залах, в которых больше всего времени проводил Достоевский в молодости и где сидел над литературными сюжетами. Нужен билет, купленный в Русском музее.

Где и когда: 2 июля, 12:00, 14:00, 16:00

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

