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    Поезд снёс «Фольксваген» с путей под Петербургом

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    В Ломоносовском районе Ленобласти «Фольксваген» столкнулся с электричкой. Фотографии с места аварии опубликовали 2 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По их словам, на остановке Чайка автомобиль поехал на красный.

    По данным ОЖД, водитель машины нарушил правила дорожного движения. При исправно работающей сигнализации он выехал на переезд, не обслуживаемый дежурным работником, и врезался в проходящий состав.

    «В 18 часов 50 минут на регулируемом железнодорожном переезде перегона Большая Ижора — Лебяжье Октябрьской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским пригородным поездом № 6627 Санкт-Петербург Балтийский — Калище», — уточнили в пресс-службе ОЖД.

    Поезд задержался на 26 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

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