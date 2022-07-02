Поезд снёс «Фольксваген» с путей под Петербургом

В Ломоносовском районе Ленобласти «Фольксваген» столкнулся с электричкой. Фотографии с места аварии опубликовали 2 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По их словам, на остановке Чайка автомобиль поехал на красный.
По данным ОЖД, водитель машины нарушил правила дорожного движения. При исправно работающей сигнализации он выехал на переезд, не обслуживаемый дежурным работником, и врезался в проходящий состав.
«В 18 часов 50 минут на регулируемом железнодорожном переезде перегона Большая Ижора — Лебяжье Октябрьской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским пригородным поездом
Поезд задержался на 26 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.