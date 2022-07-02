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    Моргенштерн* отправил на заявленную встречу своего двойника и признался, что он «далеко»

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    Рэпер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) признался, что вечером 1 июля не был в собственном ресторане Kaif Provenance, куда зазывал своих поклонников — он вышел на связь по интернету, а гостей развлекал двойник.

    «Ну вот честно, скучали по перформансам?» — спросил он позже в сторис.

    Впрочем, часть поклонников, судя по видео, распознала подмену в первые же секунды — пока охрана вела двойника от машины к лестнице. Во время вечеринки гостей развлекали и другие двойники: Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Подменил Моргенштерн* и название собственного заведения, отметив, что «Kaif Provenance ушел из России, но...» — и фотографию приклеенной скотчем вывески «кайф и точка» с желтым логотипом на красном фоне (отсылка к открытию сети ресторанов «Вкусно — и точка» в помещениях сети McDonald’s после её закрытия в России).

    «Пусть я пока далеко, но душа моргенштернская навечно жива под этим стеклянным куполом в центре столицы», — написал позже Моргенштерн* в своем телеграм-канале.

    Напрямую артист не анонсировал своего возвращения, оперируя намеками — ранее он публиковал фрагмент страницы с бронированием авиабилета, а в сторис размещал обложку шоколадки «Алёнка», виды российской природы за окном движущегося автомобиля и другие «доказательства» своего приезда.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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