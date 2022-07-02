Моргенштерн* отправил на заявленную встречу своего двойника и признался, что он «далеко»

Рэпер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) признался, что вечером 1 июля не был в собственном ресторане Kaif Provenance, куда зазывал своих поклонников — он вышел на связь по интернету, а гостей развлекал двойник.

«Ну вот честно, скучали по перформансам?» — спросил он позже в сторис.



Впрочем, часть поклонников, судя по видео, распознала подмену в первые же секунды — пока охрана вела двойника от машины к лестнице. Во время вечеринки гостей развлекали и другие двойники: Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Подменил Моргенштерн* и название собственного заведения, отметив, что «Kaif Provenance ушел из России, но...» — и фотографию приклеенной скотчем вывески «кайф и точка» с желтым логотипом на красном фоне (отсылка к открытию сети ресторанов «Вкусно — и точка» в помещениях сети McDonald’s после её закрытия в России).

