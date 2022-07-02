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    Участник смертельной аварии в Приозерском районе стал фигурантом уголовного дела

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    Фото: 47news
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    После аварии в Приозерском районе Ленобласти, унесшей жизнь человека, возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал водитель «Рено Дастера», который, по предварительным данным, сел за руль пьяным.

    Мужчине вменяют часть 4 статьи 264 УК РФ, сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Напомним, ночью 30 июня на 67-м километре автодороги Петербург — Запорожское — Приозерск 49-летний житель Приозерского района на чужом «Рено» не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, после чего машина опрокинулась. Его пассажир, 34-летний петербуржец, погиб на месте, а водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Ранее его лишили прав за «пьяную» езду.

    Фото: 47news

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