Участник смертельной аварии в Приозерском районе стал фигурантом уголовного дела

После аварии в Приозерском районе Ленобласти, унесшей жизнь человека, возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал водитель «Рено Дастера», который, по предварительным данным, сел за руль пьяным.



Мужчине вменяют часть 4 статьи 264 УК РФ, сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



Напомним, ночью 30 июня на 67-м километре автодороги Петербург — Запорожское — Приозерск 49-летний житель Приозерского района на чужом «Рено» не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, после чего машина опрокинулась. Его пассажир, 34-летний петербуржец, погиб на месте, а водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Ранее его лишили прав за «пьяную» езду.

