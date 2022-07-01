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    Пьяный на «Дастере» улетел в дерево под Петербургом, погубив пассажира

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    Нетрезвый и лишенный прав водитель устроил смертельное ДТП ночью 30 июня в Приозерском районе Ленобласти. В результате один человек погиб на месте, еще один с серьезными травмами оказался в больнице.

    В 3:10 на 67-м километре автодороги Петербург — Запорожское — Приозерск пьяный 49-летний житель Приозерского района на чужом Renault Duster не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, после чего машина опрокинулась. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июля.

    В результате аварии пассажир «Рено» — 34-летний петербуржец — погиб на месте. Водитель машины получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что около полугода назад мужчина был лишен прав на полтора года за «пьяную» езду. «Рено» принадлежит 65-летней жительнице Белгородской области.

    По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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