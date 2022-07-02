«У её отца после схватило сердце». После жёсткого ДТП на Парнасе трое попали в больницу

Полиция проверяет обстоятельства ночной аварии на Парнасе, в которой участвовали «Лада Ларгус» и Nissan X-Trail. Трех человек госпитализировали.

Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Николая Рубцова и Фёдора Абрамова поступило 2 июля в 0:10, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Ларгус» с 22-летним водителем выехал на красный и врезался в «Ниссан», которым управляла 34-летняя женщина. «Фонтанка» показывала момент столкновения. На записи видно, что «Ниссан» совершает поворот на жёлтый, а «Ларгус» на высокой скорости несётся на красный. Этот перекрёсток местные жители называют опасным.



По данным полиции, оба водителя и 66-летняя пассажирка «Ниссана» попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.



«Я так понял, виноват молодой водитель «Ларгуса», русский парень сидел на скамейке, был в шоке, курил. В другой машине находилась семья, пострадала девушка (вроде она и водитель, у ее отца после схватило сердце, и его тоже забрали в машину скорой)», — пишет Иван в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам Андрея, парень на «Ларгусе» казался неадекватным, кричал что-то невнятное.

