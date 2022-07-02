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    «У её отца после схватило сердце». После жёсткого ДТП на Парнасе трое попали в больницу

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    Полиция проверяет обстоятельства ночной аварии на Парнасе, в которой участвовали «Лада Ларгус» и Nissan X-Trail. Трех человек госпитализировали.

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    Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Николая Рубцова и Фёдора Абрамова поступило 2 июля в 0:10, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Ларгус» с 22-летним водителем выехал на красный и врезался в «Ниссан», которым управляла 34-летняя женщина. «Фонтанка» показывала момент столкновения. На записи видно, что «Ниссан» совершает поворот на жёлтый, а «Ларгус» на высокой скорости несётся на красный. Этот перекрёсток местные жители называют опасным.

    По данным полиции, оба водителя и 66-летняя пассажирка «Ниссана» попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    «Я так понял, виноват молодой водитель «Ларгуса», русский парень сидел на скамейке, был в шоке, курил. В другой машине находилась семья, пострадала девушка (вроде она и водитель, у ее отца после схватило сердце, и его тоже забрали в машину скорой)», — пишет Иван в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам Андрея, парень на «Ларгусе» казался неадекватным, кричал что-то невнятное.

    «Лада», судя по логотипу, имеет отношение к заправочному бизнесу, и внутри могло быть топливо для заправки.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 8

    над рекой Невой стоит дурман02 Июл 2022 в 12:32
    Пока в людях что-то не поменяеться на дорогах и не только , всегда так будет.
    +0-0
    Иван Кадачигов02 Июл 2022 в 12:15
    На всех регулируемых перекрестках должны, как на железнодорожном переезде, после переключения разрешающего сигнала светофора, мгновенно подниматься железобетонные блоки. Это единственное средство от идиотов и наглецов на дороге.
    +0-0
    57843456702 Июл 2022 в 11:57
    заправочный бизнес...
    обычный заправщик каршеринга с еврокубом в багажнике
    +0-0
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    Комментарии
    8

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