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    «Люди лежат на асфальте». Двое не поделили перекрёсток на Парнасе

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    Два автомобиля нашли друг друга на пустом перекрёстке в Выборгском районе Петербурга через несколько минут после полуночи 2 июля, одинокому пешеходу повезло увернуться.

    О серьёзной аварии на пересечении улиц Николая Рубцова и Фёдора Абрамова сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Люди лежат на асфальте, то ли пассажиры, то ли сбитые пешеходы», - пишет автор фото.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Очевидцы уточнили, что внимание медиков потребовалось водителям и пассажирам. На асфальте лежала девушка — её на носилках погрузили в реанимобиль.

    Момент столкновения запечатлела камера наблюдения. Сообщается, что не разъехались «Лада Ларгус» и «Рено Дастер» (по другой информации - Nissan X-Trail), первый ехал на красный. Судя по видео, пешеходу, как раз подходившему к тротуару, повезло.

    Фото: читатель Степан
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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: читатель Степан

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