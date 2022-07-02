«Люди лежат на асфальте». Двое не поделили перекрёсток на Парнасе

Два автомобиля нашли друг друга на пустом перекрёстке в Выборгском районе Петербурга через несколько минут после полуночи 2 июля, одинокому пешеходу повезло увернуться.
О серьёзной аварии на пересечении улиц Николая Рубцова и Фёдора Абрамова сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Люди лежат на асфальте, то ли пассажиры, то ли сбитые пешеходы», - пишет автор фото.
Очевидцы уточнили, что внимание медиков потребовалось водителям и пассажирам. На асфальте лежала девушка — её на носилках погрузили в реанимобиль.
Момент столкновения запечатлела камера наблюдения. Сообщается, что не разъехались «Лада Ларгус» и «Рено Дастер» (по другой информации - Nissan X-Trail), первый ехал на красный. Судя по видео, пешеходу, как раз подходившему к тротуару, повезло.