Джо Тёркел, игравший в «Сиянии» и «Бегущем по лезвию», скончался в США

Джо Тёркел, сыгравший более 100 ролей в различных фильмах и сериалах скончался в США. Ему было 94 года, сообщает Variety.



Актёр умер 27 июня в одной из больниц Санта-Моники (Калифорния). Незадолго до смерти Тёркел успел завершить работу над мемуарами. Предположительно, они будут опубликованы в конце 2022-го. Публикацией будет заниматься семья: у Джо Тёркела остались два сына и их жёны, а также брат.

До 95-го дня рождения Джо Тёркел не дожил буквально несколько недель – он родился 15 июля 1927 года. Во время Второй мировой войны он оказался на фронте в возрасте 17 дет. В его фильмографии роль бармена Ллойда в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика.