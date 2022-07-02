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    Джо Тёркел, игравший в «Сиянии» и «Бегущем по лезвию», скончался в США

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    Джо Тёркел, сыгравший более 100 ролей в различных фильмах и сериалах скончался в США. Ему было 94 года, сообщает Variety.

    Актёр умер 27 июня в одной из больниц Санта-Моники (Калифорния). Незадолго до смерти Тёркел успел завершить работу над мемуарами. Предположительно, они будут опубликованы в конце 2022-го. Публикацией будет заниматься семья: у Джо Тёркела остались два сына и их жёны, а также брат.

    До 95-го дня рождения Джо Тёркел не дожил буквально несколько недель – он родился 15 июля 1927 года. Во время Второй мировой войны он оказался на фронте в возрасте 17 дет. В его фильмографии роль бармена Ллойда в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика.

    Актёрским мастерством он начал заниматься после возвращения с фронта, когда переехал в Калифорнию. Первой работой Тёркела в кино стала социальная драма «Город за рекой» (вышла в 1949 году).

    Тёркел сыграл в трёх фильмах Стенли Кубрика. Помимо «Сияния» это «Убийство» и «Тропы славы». В «Бегущем по лезвию» актер исполнил роль главы Tyrell Corporation, создателя репликантов доктора Элдона Тайрелла.

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