«А если ритуальное убийство?» Петербургские яхтсмены ищут спасения от смердящего лося в венке

Необычный антураж на юго-западе Петербурга привлёк яхтсменов из клуба «Балтиец». Говорят, не заметить его сложно — в окрестностях нестерпимо несёт мертвечиной, спасения нет.
Фотографии причины беспокойства «Фонтанке» 1 июля прислал Сергей Быстров. По его словам, члены яхт-клуба «Балтиец» приметили лося в венке три дня назад. Животное, очевидно, погибло, летняя жара сделала соседство с ним непереносимым.
«Есть фарватер, там два острова, на одном из них лежит этот лось, прямо посередине. Гниёт и смердит», - рассказывает Сергей. - «Поблизости купаются, не так далеко Константиновский дворец. В принципе, это территория Красносельского района города. И ситуация абсолютно неправильная».
Зажимая носы и глядя на тушу в цветах, яхтсмены уже задумались: «А если это ритуальное убийство?». Прежде, чем связаться с «Фонтанкой», они вызванивали службы. По словам Сергея, о лосе рассказывали в том числе природоохранной службе и по номеру «112», там найти заинтересованных в уборке не удалось.