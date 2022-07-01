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    Боевые действия на Украине

    Пентагон объявил о новой партии военной помощи Украине на 820 миллионов долларов

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    Дополнительная военная помощь Украине выделена. Ее общая стоимость составит 820 миллионов долларов. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Пентагона.

    В новый пакет войдут две артиллерийские ракетные системы HIMARS и зенитно-ракетные системы NASAMS (Норвегия). Кроме того, Пентагон собирается передать Киеву до 150 тысяч 150-мм снарядов для артиллерии и 4 контрбатарейных радара.

    В Пентагоне подсчитали, что США с момента прихода Байдена на пост президента уже выделили Украине около 7,6 миллиарда долларов. Из них 6,9 миллиарда — после 24 февраля.

    Напомним, что прошлый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов оценивался в 450 миллионов долларов.

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