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    США передадут Украине четыре РСЗО, 18 катеров и две тысячи пулеметов

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    5 комментариев

    Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.

    В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, «запчасти и иное оборудование», пишет 23 июня РИА Новости.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби при этом заявил, что американские силы не будут воевать на Украине.

    За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля.

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    Комментарии (5)

    Piter Russo
    а в следующий раз будет 25 каноэ от Канады?
    Трындин
    А в Мексике достаточно оружия, или помочь надо ребятам???
    Vasya11
    Джо держит своё слово!
    До последнего украинца.
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