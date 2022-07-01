Reuters: Украина просит Турцию задержать судно с зерном под флагом России

Украинская сторона обратилась к Турции с просьбой о задержании и аресте судна под российским флагом. На борту находится первая партия зерна, вывезенного из Бердянска. Об этом 1 июля сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Украины.
Отмечается, что Украина просит задержать сухогруз «Жибек жолы». По версии Киева, корабль вывез сельхозпродукцию, принадлежащую Украине. Общий вес груза составляет 7 000 тонн. Судно направляется в турецкий город Карасу.
Генпрокуратура Украины, по данным Reuters, просит Турцию провести досмотр сухогруза и изъять образцы зерна для экспертизы. При этом Киев заявляет, что готов провести совместное расследование с Турцией.
О том, что порт Бердянска покинул первый за несколько месяцев сухогруз, было объявлено накануне. Днем 1 июня президент Турции заявил, что страна готова заняться реэкспортом украинского зерна по Черному морю.