Reuters: Украина просит Турцию задержать судно с зерном под флагом России

Украинская сторона обратилась к Турции с просьбой о задержании и аресте судна под российским флагом. На борту находится первая партия зерна, вывезенного из Бердянска. Об этом 1 июля сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Украины.



Отмечается, что Украина просит задержать сухогруз «Жибек жолы». По версии Киева, корабль вывез сельхозпродукцию, принадлежащую Украине. Общий вес груза составляет 7 000 тонн. Судно направляется в турецкий город Карасу.