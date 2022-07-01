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    Сбивший собаку в Пушкине водитель найден. Он говорит, что не со зла

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    Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы отыскать водителя, сбившего собаку в Пушкинском районе Петербурга. Мужчина уверяет в чистоте своих помыслов, но брошенный пёс едва ли может быть подтверждением.

    «Сотрудниками дорожной полиции в кратчайшие сроки водитель был найден и опрошен. С его слов, у него не было злого умысла, и все произошло случайно», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 1 июля.

    В отношении мужчины возбудили административное производство.

    Бежавший по обочине пёс попал под колёса автомобиля на стоянке у дома 61 по Железнодорожной улице накануне утром. Свидетель случившегося позже рассказал полиции, что водитель сделал это как будто специально — его машина вильнула на дороге.

    Неравнодушные прохожие остановили проезжавший мимо автомобиль Центра кинологической службы ГУ МВД России. Там удачно оказались трое сотрудников, один из которых — ветеринар.

    «Раненая собака была обнаружена в кустах недалеко от места происшествия. Из-за полученных травм вела себя очень агрессивно. Полицейские-кинологи аккуратно замотали ей пасть, после чего погрузили ее в служебный автомобиль и доставили в ветеринарную клинику», — рассказали в главке.

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