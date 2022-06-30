В Пушкине у железной дороги сбили собаку. Среди деревьев ее спасали кинологи

Утром четверга в Пушкине машина сбила собаку — явно домашнюю, с поводком. По словам очевидца, некий водитель сделал это специально, вильнув на дороге.
Около десяти утра с этой историей в полицию обратился петербуржец, стало известно «Фонтанке» 30 июня. По его словам, собаку задавили у дома 61 по Железнодорожной улице, на автомобильной стоянке, пока она бежала по обочине.
На место приехали кинологи, которым перед спасением животного пришлось перемотать ему морду — видимо, собака была не рада гостям. Бдительный горожанин сообщил полиции и приметы машины, так что водителя теперь ищут другие службы.