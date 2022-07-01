    Пробки

    4/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Моргенштерн* заявил, что вернулся в Россию

    602
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) в своих соцсетях рассказал, что вернулся в Россию. В опубликованных 1 июля видео он говорит, что сам не верит в свой приезд.

    Судя по публикации, после прилета в Москву из Праги исполнитель сразу же поехал в свое кафе Kaif Provenance, где его ждали толпы фанатов. Музыкант также пошутил, что Kaif «ушел из России», но теперь работает «Кайф и точка». Кроме того, Моргенштерн выложил в своем телеграм-канале фотографию шоколадки «Аленка». Свое возвращение он анонсировал накануне.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда, 13 июля будет рассмотрен административный иск Моргенштерна из-за признания его иноагентом. СМИ также сообщали, что МВД проводит проверку по факту возможного мошенничества с гастролями певца.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

    Моргенштерн уехал из России в конце 2021 года — после того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «по сути дела, торгует наркотиками в социальных сетях». Его концерты в России были отменены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Комментарии
    1

    Новости компаний

    close
    close