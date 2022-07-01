Моргенштерн* заявил, что вернулся в Россию

Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) в своих соцсетях рассказал, что вернулся в Россию. В опубликованных 1 июля видео он говорит, что сам не верит в свой приезд.



Судя по публикации, после прилета в Москву из Праги исполнитель сразу же поехал в свое кафе Kaif Provenance, где его ждали толпы фанатов. Музыкант также пошутил, что Kaif «ушел из России», но теперь работает «Кайф и точка». Кроме того, Моргенштерн выложил в своем телеграм-канале фотографию шоколадки «Аленка». Свое возвращение он анонсировал накануне.

