Моргенштерн* заявил, что вернулся в Россию

Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) в своих соцсетях рассказал, что вернулся в Россию. В опубликованных 1 июля видео он говорит, что сам не верит в свой приезд.
Судя по публикации, после прилета в Москву из Праги исполнитель сразу же поехал в свое кафе Kaif Provenance, где его ждали толпы фанатов. Музыкант также пошутил, что Kaif «ушел из России», но теперь работает «Кайф и точка». Кроме того, Моргенштерн выложил в своем телеграм-канале фотографию шоколадки «Аленка». Свое возвращение он анонсировал накануне.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда, 13 июля будет рассмотрен административный иск Моргенштерна из-за признания его иноагентом. СМИ также сообщали, что МВД проводит проверку по факту возможного мошенничества с гастролями певца.
*Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.