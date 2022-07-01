Соцработник из центра для трудных подростков в Петербурге арестован по секс-статье

Кировский районный суд Петербурга определил под стражу соцработника, обвиняемого в домогательствах к 17-летней девушке на бульваре Новаторов. По версии следствия, она могла быть не единственной жертвой его симпатий.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 1 июля Александра Цветкова доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу, оснований оставлять его на свободе не нашлось. Обвиняемого арестовали до 28 августа.

