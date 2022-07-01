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    Соцработник из центра для трудных подростков в Петербурге арестован по секс-статье

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    Кировский районный суд Петербурга определил под стражу соцработника, обвиняемого в домогательствах к 17-летней девушке на бульваре Новаторов. По версии следствия, она могла быть не единственной жертвой его симпатий.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 1 июля Александра Цветкова доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу, оснований оставлять его на свободе не нашлось. Обвиняемого арестовали до 28 августа.

    Цветкову вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК), меру пресечения ему избирали в закрытом режиме.

    Его лицо запомнила камера наблюдения на бульваре Новаторов, где вечером 29 июня мужчина затащил в парадную 17-летнюю, зажал ей рот и трогал за грудь. Девушка смогла вырваться и закричать, её обидчик сбежал.

    Записи с камер облегчили его поиск. Под подозрение попал 26-летний специалист, который занимается организацией культурно-массовых мероприятий для трудных подростков центра, работающего с комитетом по молодежной политике.

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его причастность к аналогичным эпизодам.

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