Главк показал, как социальный работник поджидал девочку у парадной на юге Петербурга. Полиция ищет других жертв

Уличные камеры сняли, как 26-летний социальный работник из центра помощи трудным подросткам поджидал свою жертву у дома в Кировском районе Петербурга.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
На ролике, который распространила 1 июля пресс-служба ГУ МВД, видно, как молодой человек некоторое время слоняется у парадной без дела. По версии следствия, он дождался 17-летнюю, зажал ей рукой рот и трогал за грудь.
Мужчину задержали на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Устанавливается причастность подозреваемого к другим эпизодам. В случае если у вас есть такая информация, просьба звонить по телефону +7 (921) 632-40-40.