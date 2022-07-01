Огонь и вода. У набережной в Невском районе Петербурга тушили сухую траву

Около Октябрьской набережной в Петербурге воспламенилась сухая трава. Языки пламени, которые оставляют за собой выжженные тропинки, тушат спасатели.



Читатель «Фонтанки» Илья рассказал, что заметил огонь приблизительно в 16:50 рядом с Зольной улицей. За все шесть лет, что он работает в бизнес-центре неподалёку, это, по его наблюдениям, первый подобный случай.



Судя по снимкам, которыми мужчина поделился с нашей редакцией, к месту воспламенения приехала минимум одна машина МЧС. Спасатели поливают траву водой из шланга.