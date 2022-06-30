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    Улица контрастов: в Рыбацком в одном месте тонут, в другом тушат. Посмотрите, как огонь сбивают веткой

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    Труба «Теплосети» не выдержала натиска испытаний и залила улицу в Невском районе Петербурга 30 июня. Менее чем в километре этой воде были бы только рады.

    О прорыве на Караваевской улице сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по видео, вода хлещет с тротуара на проезжую часть. В «Теплосети» «Фонтанке» уточнили, что в ходе испытаний на плотность и прочность течь дала труба у дома № 26/1.

    Фото: ДТП ЧП Санкт-Петербург
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    На период проверок, обязательных перед новым отопительным сезоном, воду предусмотрительно нагревают до температуры не более 40 градусов.

    «В зоне разлива оказались припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — добавили в пресс-службе.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На той же Караваевской улице, менее чем в километре от потопа, обратная ситуация. Рядом с Казанским кладбищем загорелся газон. Пока одни звонили пожарным, в бой за траву вступила женщина. Прячась от палящего солнца под зонтиком, она забивала пламя веткой.

    Фото: ДТП ЧП Санкт-Петербург

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