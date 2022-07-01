В ДНР предъявили обвинение еще двум британцам. Им грозит смертная казнь

Обвинения двум британцам предъявлены в Донецкой народной республике — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.



Отмечается, что в данный момент в отношении обоих ведется следствие. Им вменяют те же статьи, по которым на смертную казнь уже осуждены британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также солдат из Марокко.

Напомним, ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что осужденные на смертную казнь не могут считаться военнопленными и не могут подлежать обмену.