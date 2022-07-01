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    В ДНР предъявили обвинение еще двум британцам. Им грозит смертная казнь

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    Обвинения двум британцам предъявлены в Донецкой народной республике — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

    Отмечается, что в данный момент в отношении обоих ведется следствие. Им вменяют те же статьи, по которым на смертную казнь уже осуждены британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также солдат из Марокко.

    Напомним, ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что осужденные на смертную казнь не могут считаться военнопленными и не могут подлежать обмену.

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