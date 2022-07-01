Приложение «СБПэй» к концу года может привлечь 1,5 млн пользователей и заменить 10% карточных платежей

Доля пользователей приложения «СБПэй» растет. По оценкам аналитиков ВТБ, к концу года сервисом воспользуются до 1,5 млн клиентов банка, и к этому сроку он может заменить порядка 10% карточных платежей на российском рынке.



С помощью приложения можно оплачивать товары и услуги — для этого нужно отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства мгновенно поступят на счет продавца. Система не использует данные банковской карты, и платеж происходит напрямую со счета клиента, причем в приложение можно добавить несколько счетов разных банков. Сегодня число торговых точек и интернет-магазинов, которые поддерживают СБП С2В-платежи (от частного лица бизнесу), превышает 243 тысячи.

