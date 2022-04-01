Бизнес переходит на расчеты в СБП. Число операций в марте выросло в 1,5 раза

В марте число новых пользователей системы быстрых платежей среди предпринимателей выросло на 24,5%. По данным ВТБ, клиенты среднего и малого бизнеса банка провели через СБП более 75 тысяч операций, что в полтора раза больше, чем в феврале.
Количество операций за первые три месяца 2022 года почти в 13 раз выросло в сравнении с тем же периодом прошлого года, а их объем за год увеличился почти в 16 раз и превысил 1,8 млрд.
Операции через СБП становятся все более популярными у предпринимателей, так как инструмент позволяет им ускорить расчеты и снизить издержки. С помощью сервиса средства клиентов сразу поступают на их счета, а покупателям удобно расплачиваться с помощью смартфона.
—По нашей статистике, число новых пользователей СБП среди предпринимателей в марте выросло на четверть по сравнению с февралем, — комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ. — На наш взгляд, система быстрых платежей и сервис СБПэй на фоне ограничений работы платежных систем и pay-сервисов в перспективе могут стать одним из основных каналов дистанционной оплаты.
Еще один фактор роста популярности системы — решение Минэкономразвития о продлении срока возврата комиссии предприятиям МСП по всем платежам через СБП до 1 июля.
Комиссии в системе составляют 0,4% или 0,7% в зависимости от сферы деятельности.