Бизнес переходит на расчеты в СБП. Число операций в марте выросло в 1,5 раза

В марте число новых пользователей системы быстрых платежей среди предпринимателей выросло на 24,5%. По данным ВТБ, клиенты среднего и малого бизнеса банка провели через СБП более 75 тысяч операций, что в полтора раза больше, чем в феврале.



Количество операций за первые три месяца 2022 года почти в 13 раз выросло в сравнении с тем же периодом прошлого года, а их объем за год увеличился почти в 16 раз и превысил 1,8 млрд.



Операции через СБП становятся все более популярными у предпринимателей, так как инструмент позволяет им ускорить расчеты и снизить издержки. С помощью сервиса средства клиентов сразу поступают на их счета, а покупателям удобно расплачиваться с помощью смартфона.

