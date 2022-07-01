«Борщ нужно охранять? Жаль, раньше его просто ели». Захарова приговорила блюдо, признанное наследием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение ЮНЕСКО включить украинскую национальную версию борща в список Всемирного наследия.



В своем телеграм-канале она отвечала на пост главы Минкульта Украины Александра Ткаченко, который первым сообщил о решении организации. Чиновник вспомнил «битву за борщ» с Россией и сказал, что теперь это блюдо «официально» стало украинским.



«Олександре, украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке. <…> Кстати, на заметку националистам, ненавидящим всё русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», — пишет Захарова.

